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В Краснодаре рассказали о состоянии детей после обрушения крыши в школе

Мэр Наумов посетил школу, у которой обрушилась крыша.
Мария Зайцева 2024-05-25 11:43:04
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Мэр Кранодара Евгений Наумов посетил школу № 29, у которой ранее обрушилась крыша, и рассказал о состоянии пострадавших детей. Об этом сообщается в его официальном телеграм-канале.

Всего пострадало 12 детей, у всех разная степень тяжести травм, от легкой до средней. Несколько школьников от помощи отказались, пятерых госпитализировали, остальные направлены в больницу скорой помощи.

Ученики, их родителя и педагоги отправлены домой для безопасности, на месте работают спасатели, 29 человек и 9 единиц техники. Наумов отметил, что, когда ветер успокоится, начнутся работы по восстановлению крыши.

Ранее 25 мая во время торжественной линейки в школе №29 сдуло кровлю здания.

#в стране и мире #обрушение #школа #дети #Краснодар #пострадавшие #крыша #мэр #Евгений Наумов
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