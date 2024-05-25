В Краснодаре рассказали о состоянии детей после обрушения крыши в школе

Мэр Кранодара Евгений Наумов посетил школу № 29, у которой ранее обрушилась крыша, и рассказал о состоянии пострадавших детей. Об этом сообщается в его официальном телеграм-канале.

Всего пострадало 12 детей, у всех разная степень тяжести травм, от легкой до средней. Несколько школьников от помощи отказались, пятерых госпитализировали, остальные направлены в больницу скорой помощи.

Ученики, их родителя и педагоги отправлены домой для безопасности, на месте работают спасатели, 29 человек и 9 единиц техники. Наумов отметил, что, когда ветер успокоится, начнутся работы по восстановлению крыши.

Ранее 25 мая во время торжественной линейки в школе №29 сдуло кровлю здания.