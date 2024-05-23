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Российские войска освободили Андреевку на территории ДНР

Населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск.
2024-05-23 13:04:41
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Андреевка на территории ДНР. 

Этот населенный пункт удалось взять под контроль в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск. Также они за последние сутки смогли улучшить положение по переднему краю. 

Кроме этого, подразделения группировки войск «Юг» нанесли огневое поражение по живой силе и технике 57-й мехбригады ВСУ. Досталось и двум бригадам украинской теробороны - 105-й и 118-й. Это произошло в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр, которые находятся на территории Донецкой Народной Республики. 

Всего же неприятель за сутки в зоне ответственности группировки потерял более 490 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-миллиметровую САУ М109 Paladin американского производства, 152-миллиметровую пушку «Гиацинт-Б», четыре 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и 105-миллиметровое орудие L-119, поставленное Киеву из Британии. 

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль небо над Волчанском в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #Донбасс #освобождение #спецоперация #населенный пункт #Андреевка
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