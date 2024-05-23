Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Андреевка на территории ДНР.

Этот населенный пункт удалось взять под контроль в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск. Также они за последние сутки смогли улучшить положение по переднему краю.

Кроме этого, подразделения группировки войск «Юг» нанесли огневое поражение по живой силе и технике 57-й мехбригады ВСУ. Досталось и двум бригадам украинской теробороны - 105-й и 118-й. Это произошло в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр, которые находятся на территории Донецкой Народной Республики.

Всего же неприятель за сутки в зоне ответственности группировки потерял более 490 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-миллиметровую САУ М109 Paladin американского производства, 152-миллиметровую пушку «Гиацинт-Б», четыре 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и 105-миллиметровое орудие L-119, поставленное Киеву из Британии.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль небо над Волчанском в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.