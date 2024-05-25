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В Болгарии назвали причину возможного прекращения ЕС поддержки Киева

По словам кандидата в депутаты Европарламента Ангелова, жизнь европейцев ухудшается без сотрудничества с Москвой. Кроме того, в органе есть узкий круг, с санкции которого выполняются поставки вооружений Киеву.
Глеб Владовский 2024-05-25 13:25:49
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress

Новый состав Европейского парламента может прекратить поддержку Киева в связи с тем, что конфликт между Россией и Украиной - это не прямой европейский внутренний конфликт. Об этом рассказал кандидат в депутаты от Болгарии Тодор Ангелов.

«Если смотреть только на Европу и сугубо экономически, есть конфликт между Россией и Украиной. Мы все знаем, что это за конфликт. Но это не прямой конфликт внутри Европы», - приводит его слова радио Sputnik.

Он также отметил, что жизнь европейцев становится хуже без сотрудничества с Россией, а дело ЕС не заключается в поставках вооружений. Его основная задача - решать проблемы граждан стран Евросоюза.

Также он отметил, что в Европарламенте многие страны неофициально выступают против поставок вооружений.

«Официально там есть узкий круг лиц, которые сейчас у власти в Брюсселе и в Вашингтоне. И вот они эту повестку продвигают - поставлять оружие в Украину», - объяснил Ангелов.

Кандидат также подчеркнул, что если Запад станет стороной конфликта, то рискует проиграть России.

Напомним, что с 6 по 9 июня пройдут выборы в Европарламент. Гражданам стран ЕС предстоит выбрать 720 депутатов. Ранее сообщалось, что Венгрия блокирует попытки использования замороженных активов РФ для оказания помощи ВСУ.

#в стране и мире #Европарламент #ВСУ #депутат Европарламента #Поставки вооружений
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