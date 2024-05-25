Появились подробности обрушения крыши школы на линейке в Краснодаре

Спасатели работают у краснодарской школы, где произошло обрушение крыши и железные листы полетели в сторону детей, которые готовились к линейке. Ученик школы №29 рассказал «Звезде», что учащиеся строились на линейку, которая должна была пройти через десять минут.

По словам молодого человека, поднялся сильный ветер и раздался грохот, после чего в сторону детей полетели листы кровли. Некоторые ребята успели среагировать и убежать, других накрыло железными кусками крыши.

Ученик вместе с одноклассниками пришел на помощь мужчинам, которые поднимали пласты кровли и вытаскивали пострадавших. По его словам, он не видел серьезно пострадавших детей.

«Я вытаскивал мальчика, у него была разрезана шея. Потом я поднял лист с мужчиной, он вытащил оттуда мальчика, но тот был без сознания», - рассказал ученик.

Александр рассказал, что школьнику, потерявшему сознанию, сразу же оказали первую медицинскую помощь.

По информации департамента образования города Краснодар, кровлю здания последний раз ремонтировали в 2006-2008 году, точную дату не смогли назвать. Директор департамента отметил, что протечек крыши не наблюдалось и ничего не предвещало беды.

Мэр города Евгений Наумов в 12 часов дня по московскому времени сообщил, что почти все пострадавшие отпущены домой, один ребенок остается в больнице.

Ранее мэр посетил школу № 29, у которой обрушилась крыша, и рассказал о состоянии пострадавших детей.