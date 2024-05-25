Экипажи Су-25 группировки «Центр» показали уничтожение спецтехники ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Минобороны показало кадры поражения опорных пунктов противника.

После выполнения задачи экипажи Су-25 выполнили противоракетный маневр, затем выпустили тепловые ловушки и вернулись на свой аэродром. Передовой авианаводчик сообщил, что все цели успешно поражены - удалось уничтожить специальную технику и живую силу боевиков. Полет прошел в штатном режиме.

«Пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования с расчетными параметрами. После выполнили противоракетное маневрирование. По докладу передового авиационного наводчика, живая сила противника поражена. Задача выполнена», - поделился летчик Су-25 Даниил.

Ранее экипажи Ми-35 и Ка-52М уничтожили технику боевиков в Харьковской области. Удар наносили неуправляемыми авиаракетами.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.