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Экипажи Су-25 группировки «Центр» показали уничтожение спецтехники ВСУ

После нанесения ударов наши летчики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.
2024-05-25 05:01:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Минобороны показало кадры поражения опорных пунктов противника.

После выполнения задачи экипажи Су-25 выполнили противоракетный маневр, затем выпустили тепловые ловушки и вернулись на свой аэродром. Передовой авианаводчик сообщил, что все цели успешно поражены - удалось уничтожить специальную технику и живую силу боевиков. Полет прошел в штатном режиме.

«Пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования с расчетными параметрами. После выполнили противоракетное маневрирование. По докладу передового авиационного наводчика, живая сила противника поражена. Задача выполнена», - поделился летчик Су-25 Даниил.

Ранее экипажи Ми-35 и Ка-52М уничтожили технику боевиков в Харьковской области. Удар наносили неуправляемыми авиаракетами.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Су-25 #ВСУ #техника ВСУ
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