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В Краснодаре 11 детей пострадали при обрушении кровли в школе

Сильный ветер сдул кусок крыши перед началом проведения линейки, информации о погибших нет.
Глеб Владовский 2024-05-25 09:47:03
© Фото: emnaumov, telegram © Видео: kuban_23, telegram

В краснодарской школе №29, в результате обрушения кровли с крыши здания, 11 детей получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источники.

Сообщается, что кусок кровли сдуло сильным ветром перед началом проведения линейки.

«Хоть это и произошло до начала торжественной линейки, но есть и пострадавшие. Сейчас медики оказывают им помощь», - сообщил в своем Telegram -канале глава города Евгений Наумов.

Все пострадавшие госпитализированы. Информации о погибших нет.

#школа #Краснодар #пострадавшие #обрушение кровли
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