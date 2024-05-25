В Краснодаре 11 детей пострадали при обрушении кровли в школе

В краснодарской школе №29, в результате обрушения кровли с крыши здания, 11 детей получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источники.

Сообщается, что кусок кровли сдуло сильным ветром перед началом проведения линейки.

«Хоть это и произошло до начала торжественной линейки, но есть и пострадавшие. Сейчас медики оказывают им помощь», - сообщил в своем Telegram -канале глава города Евгений Наумов.

Все пострадавшие госпитализированы. Информации о погибших нет.