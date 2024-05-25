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В НАТО допустили применение пятой статьи при кибератаке

При этом она может быть в таком случае задействована в киберпространстве.
Глеб Владовский 2024-05-25 11:29:22
© Фото: Annette Riedl, dpa, Globallookpress

НАТО может задействовать пятую статью в том случае, если против блока будут совершаться кибератаки. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью журналу The Economist.

По его словам, Россию уведомят в том случае, если ущерб от них будет «серьезным».

«Мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО», - цитирует генсека издание.

Напомним, что пятая статья подразумевает, что если на одну из стран НАТО будет совершено вооруженное нападение, то эта атака будет рассматриваться как нападение на весь альянс.

Ранее в альянсе заявили, что у них не имеются планы на включение Украины в свою противовоздушную защиту.

#НАТО #Йенс Столтенберг #Кибератака #пятая статья
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