В НАТО допустили применение пятой статьи при кибератаке

НАТО может задействовать пятую статью в том случае, если против блока будут совершаться кибератаки. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью журналу The Economist.

По его словам, Россию уведомят в том случае, если ущерб от них будет «серьезным».

«Мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО», - цитирует генсека издание.

Напомним, что пятая статья подразумевает, что если на одну из стран НАТО будет совершено вооруженное нападение, то эта атака будет рассматриваться как нападение на весь альянс.

Ранее в альянсе заявили, что у них не имеются планы на включение Украины в свою противовоздушную защиту.