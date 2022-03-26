Молодые IT-специалисты смогут оформить льготную ипотеку

Льготы получат специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей в регионах.

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Российские IT-специалисты смогут рассчитывать на льготные условия при оформлении ипотеки в Москве и регионах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минцифры РФ.

«Льготную ипотеку смогут получить ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей - в регионах», - приводятся в сообщении слова главы ведомства Максута Шадаева.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получат право на отсрочку от армии до 27 лет, на период их работы в своих организациях.

Вместе с тем, подразумевается упрощенный порядок выдачи вида на жительство таким специалистам. Кроме того, кабинет министров освободит IT-компании РФ от налога на прибыль на три года, сообщил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства также указал на важность недопущения снижения темпов развития IT-отрасли в нашей стране в условиях санкций.