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Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку из-за погодных условий

По данным правительственных телеграм-каналов, премьер-министр Армении направлялся в Ташир на границе с Грузией.
Мария Зайцева 2024-05-25 10:32:17
© Фото: пресс-служба премьер-министра Армении (архивное фото)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил экстренную посадку на своем вертолете из-за плохих погодных условий. Об этом политик сообщил в своих социальных сетях.

Пашинян отметил, что с ним все в порядке и он продолжит свой путь на автомобиле. Посадку вертолет совершил на стадионе города Ванадзор в 132 км к северу от Еревана, как сообщают правительственные телеграм-каналы.

По их данным, Пашинян направлялся в город Ташир на границе с Грузией в 152 километрах к северу от Еревана.

По другой информации, которую приводит Интерфакс, премьер-министр летел в населенный пункт Баганис на границе с Азербайджаном, где недавно была делимитирована армяно-азербайджанская граница.

Ранее Баку и Ереван подписали протокол-описание некоторых отрезков совместной границы.

#Армения #вертолет #Никол Пашинян #премьер-министр #Экстренная посадка
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