Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку из-за погодных условий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил экстренную посадку на своем вертолете из-за плохих погодных условий. Об этом политик сообщил в своих социальных сетях.

Пашинян отметил, что с ним все в порядке и он продолжит свой путь на автомобиле. Посадку вертолет совершил на стадионе города Ванадзор в 132 км к северу от Еревана, как сообщают правительственные телеграм-каналы.

По их данным, Пашинян направлялся в город Ташир на границе с Грузией в 152 километрах к северу от Еревана.

По другой информации, которую приводит Интерфакс, премьер-министр летел в населенный пункт Баганис на границе с Азербайджаном, где недавно была делимитирована армяно-азербайджанская граница.

Ранее Баку и Ереван подписали протокол-описание некоторых отрезков совместной границы.