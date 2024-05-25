За сутки в России потушили 46 лесных пожаров

За прошедшие сутки 24 мая в России потушили 46 лесных пожаров на площади 4323 гектаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана на сайте со ссылкой на информацию региональных диспетчерских служб лесного хозяйства.

Природные пожары ликвидированы в 18 регионах страны: Архангельской, Ленинградской, Псковской, Московской, Рязанской, Ульяновской, Иркутской, Томской, Херсонской, Амурской областях, республиках Карелия, Саха, Бурятия, Крым, Краснодарском, Забайкальском краях, городе Севастополь, Луганской Народной Республике.

Больше всего возгораний в лесах потушили на территории Забайкальского края, там их произошло 23 за сутки. Там введен режим ЧС.

Всего для тушения было задействовано 2314 человек, 454 единицы техники и 23 воздушных судна.

Ранее стало известно, что особый противопожарный режим был введен в 47 регионах, сейчас число увеличилось до 48. Пожароопасный сезон открыт в 85 регионах из 89 существующих, на их территории потушили 25 тысяч возгораний.