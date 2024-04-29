Столтенберг заявил, что Киев не получит приглашения в НАТО в июле

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина находится на «необратимом пути» к вступлению в Североатлантический альянс, но на ближайшем саммите в июле не получит приглашение. Об этом генсек альянса заявил во время визита в Киев.

Столтенберг сказал, что Украина сразу станет членом НАТО, как только «время будет подходящим».

«Для того чтобы это решение было принято, нам нужен консенсус», - сказал генсек.

Глава альянса не ожидает, что страны-члены военного блока смогут договориться насчет членства Украины на саммите в июле. Однако Столтенберг добавил, что руководство организации делает все возможное для скорейшего приглашения Киева.

Генсек НАТО добавил, что ждет Владимира Зеленского на саммите в июле этого года в Вашингтоне.

Йенс Столтенберг прибыл сегодня в Киев с необъявленным визитом. Он признал, что члены военного блока не выполнили своих обещаний о военной помощи в последние месяцы, но поток оружия и боеприпасов теперь увеличится.