Посол в Аргентине заявил о попытках СМИ настроить общество против РФ

Российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил, что некоторые местные СМИ пытаются сформировать у общества неправильное о России мнение.

В частности, он указал на газету Clarin, опубликовавшую статью о событиях марта 2022 года в городе Буча. В ней, отметил посол, указывается недостоверная информация. Посольство РФ потребовало опровергнуть ее.

«Обратили внимание на опубликованный в Clarin 23 мая сего года репортаж из города Бучи, Украина, с версией событий, произошедших там два года назад. Рассматриваем данный материал в качестве очередного примера недобросовестной журналистики, способствующего распространению дезинформации», - заявил посол Феоктистов, слова которого опубликованы в Telegram-канале диппредства.

Он добавил, что понимает маловероятность опровержения опубликованной информации. Причиной тому высокопоставленный дипломат назвал ангажированность этого СМИ, добавив, что «указанный и подобные ему пасквили не способствуют объективному пониманию ситуации вокруг Украины».

«Их задача заключается в том, чтобы разжечь ненависть к России, пытаясь настроить против нее аргентинское общественное мнение», - подытожил посол Дмитрий Феоктистов.

Вместе с этим он привел в пример опубликованную 17 апреля в издании Noticias Urbanas его статью о событиях в Буче, в которой посол привел подробную хронологию событий и объективные факты, которые, подчеркнул он, подтверждают ложность обвинений в адрес России.

При этом российская сторона, продолжил он, неоднократно призывала провести независимое международное расследование событий в Буче, однако никто так и не откликнулся.

В конце декабря 2023 года в ОБСЕ отказались отвечать на вопрос о списке «погибших» в Буче. В одном из департаментов организации - Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ) - сообщили, что не контактируют с киевскими властями по этому вопросу.