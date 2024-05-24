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Вучич: Сербия не забудет голоса России против резолюции по Сребренице

Вучич поблагодарил Китай, Россию, Венгрию и Эмираты за голоса против резолюции «о геноциде в Сребренице».
Мария Зайцева 2024-05-24 09:37:33
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Сербия благодарна, что Россия, Венгрия, КНР и ОАЭ проголосовали против резолюции «о геноциде в Сребренице» на Генеральной ассамблее ООН 23 мая, заявил сербский президент Александр Вучич после заседания ГА ООН.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о признании геноцидом событий 1995 года в Сребренице. Ее поддержали 84 страны, 19 выступили против, в том числе Россия, Китай, Сербия, Венгрия, а 68 государств воздержались.

Вучич поблагодарил страны, проголосовавшие против и заявил, что Сербия этого никогда не забудет. Он отдельно также выделил словаков, греков и киприотов, которые решили воздержаться от голосования.

По официальным данным боснийской стороны, в июле 1995 года силами боснийских сербов за несколько дней было убито более восьми тысяч мусульман. Позже представитель ООН на Балканах Карло Боццола заявил, что значительную часть тел, захороненных в Сребренице, доставили из других городов.

#Россия #в стране и мире #ООН #Александр Вучич #резолюция #Генеральная ассамблея #геноцид в Сребренице
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