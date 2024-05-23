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ГА ООН одобрила резолюцию о «геноциде в Сребренице»

За принятие документа проголосовали 84 страны, 19 были против и 68 воздержались.
Услада Дубинина 2024-05-23 20:23:49
© Фото: Evan Schneider UN Photo Globallookpress

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о признании событий 1995 года в Сребренице геноцидом. Резолюцию поддержали 84 страны, 19 выступили против, в том числе Россия, Китай, Сербия, Венгрия, а также 68 государств воздержались от принятия решения. В документе написано об объявлении 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице.

Проект резолюции в Генассамблею ООН внесли ФРГ и Руанда. До голосования президент Сербии Александр Вучич и представитель МИД Марко Джурич призвали страны выступать против или воздержаться от принятия решения. Голосование по резолюции несколько раз переносилось «для более детального рассмотрения и внесения предложений».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров осудил проект по резолюции о «геноциде в Сребренице». Он заявил, что Запад не устраивает самостоятельность Сербии в принятии решений. По мнению Лаврова, проект создан, чтобы «сломать сербов». Он напомнил, что десять лет назад Россия использовала право вето, когда в Совете безопасности ООН пытались провести такую резолюцию.

По официальным данным боснийской стороны, в июле 1995 года силами боснийских сербов за несколько дней было убито более восьми тысяч мусульман. Позже представитель ООН на Балканах Карло Боццола заявил, что значительную часть тел, захороненных в Сребренице, доставили из других городов.

#в стране и мире #Сербия #ООН #резолюция #геноцид
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