Врач Божок предупредила о губительном влиянии солнечных лучей на кожу

Воздействие ультрафиолета на кожу ведет к быстрому старению и онкологическим заболеваниям. Как избежать этого эффекта, «Звезде» рассказала врач-дерматокосметолог Ольга Божок.

Божок объяснила, что вредный эффект от солнца могут усилить увлажняющие и выравнивающие средства для кожи, которые нарушают нормальный эпидермис.

«У некоторых людей мало клеток, которые формируют защитный слой кожи - меланоцит. При солнечном свете они вырабатывают меланин, коричневое вещество, которое формирует защиту от лучей», - отметила доктор.

Дерматокосметолог отметила, что солнце также влияет на образование стойких пигментных пятен и увеличение количества морщин. Божок посоветовала наносить любые защитные средства за 15-20 минут до выхода на солнце, а затем в течение дня несколько раз их обновлять.

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