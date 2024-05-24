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Врач Божок предупредила о губительном влиянии солнечных лучей на кожу

Врач объяснила, что увлажняющие и выравнивающие средства для кожи могут усилить вредный эффект от солнечных лучей.
Мария Зайцева 2024-05-24 09:00:50
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Воздействие ультрафиолета на кожу ведет к быстрому старению и онкологическим заболеваниям. Как избежать этого эффекта, «Звезде» рассказала врач-дерматокосметолог Ольга Божок.

Божок объяснила, что вредный эффект от солнца могут усилить увлажняющие и выравнивающие средства для кожи, которые нарушают нормальный эпидермис.

«У некоторых людей мало клеток, которые формируют защитный слой кожи - меланоцит. При солнечном свете они вырабатывают меланин, коричневое вещество, которое формирует защиту от лучей», - отметила доктор.

Дерматокосметолог отметила, что солнце также влияет на образование стойких пигментных пятен и увеличение количества морщин. Божок посоветовала наносить любые защитные средства за 15-20 минут до выхода на солнце, а затем в течение дня несколько раз их обновлять.

Ранее стало известно, что специалисты британского научно-исследовательского института разработали способ омоложения на 30 лет.

#здоровье #врач #онкология #дерматолог #наш эксклюзив #косметолог #кожа #солнечные лучи
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