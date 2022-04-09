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Британские ученые заявили, что нашли способ омолодиться на 30 лет

Александр Аксенов
21:17 09.04.2022
За основу ученые взяли разработку создания стволовых клеток, которая получила Нобелевскую премию.
Британские ученые заявили, что нашли способ омолодиться на 30 лет
© Фото: Chokniti Khongchum, Pexels
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Специалисты британского научно-исследовательского института разработали способ омоложения на 30 лет. На данном этапе процесс исследования находится в начале своего пути, но полученные результаты позволяют считать это успехом в сфере регенеративной медицины, говорится на сайте института Бабрахама.

Перепрограммируя стволовые клетки, исследователи смогли удержать баланс, делая их моложе на биологическом уровне, а также восстановить клеточные функции.

Британский врач Дилджит Гилл сообщил, что этот метод помогает учитывать возрастные биологические изменения в клетках человека, что необходимо для определения нужной степени перепрограммирования клеток. Кроме того, врач отметил, что полученный метод позволяет клеткам кожи не только визуально выглядеть моложе, но и функционировать соответствующим образом.

Профессор Вольф Рейк поделился о достижении желаемых результатов данного исследования, которые нацелены на уменьшение последствий старения. 

«Эта работа имеет очень интересные последствия. В конце концов мы сможем определить гены, которые омолаживают без перепрограммирования, и специально нацелить их на уменьшение последствий старения», - отметил руководитель исследования.

Ранее главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Московской области Наталья Махнева рассказала, что сохранение молодости кожи возможно без больших затрат, и начинать уход за кожей нужно в молодом возрасте. Помнить о влиянии болезней на состояние кожи, так как больное сердце и почки провоцируют отеки, от которых невозможно избавиться одними средствами для лифтинга, а также соблюдать питьевой режим и уметь справляться со стрессовыми ситуациями.

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