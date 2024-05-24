В Москве арестовали четырех фигурантов дела о хищении у «Россетей»

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу четырех фигурантов дела о хищении денежных средств юридического лица «Россетей». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

По версии следствия, четверо создали организованную группу и разработали преступный план, чтобы похитить деньги у юрлица, которое входит в ПАО «Федеральная сетевая компания Россети».

Для совершения преступления обвиняемые приобретали у «гарантирующего поставщика» электроэнергию не для собственных бытовых и производственных нужд, а для ее продажи потребителям. В рамках договора они были обязаны вовремя оплачивать стоимость поставляемой электроэнергии, но изначально не планировали выполнять условия и использовали деньги для собственных нужд.

Генеральному директору ООО «КМ ГРУПП» Алексею Лаптеву, генеральному директору ООО «РУСФАКТОР ХОЛДИНГ» Виктору Николаеву, первому заместителю генерального директору ООО «РСК» Дилшад Рзаевой Дилшад и Виталию Перебалину избрали меру наказания в виде заключения под стражу до 22 июля 2024 года.

Фигурантов обвиняют в четвертой части 159 статьи УК РФ, подразумевающей мошенничество в особо крупном размере.

В апреле 2024 года в Дагестане арестовали восемь энергетиков по делу о хищении около 2,8 миллиарда рублей, принадлежащих ПАО «Россети» и «МРСК Северного Кавказа».