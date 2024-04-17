В Дагестане арестовали восемь энергетиков по делу о хищении

В Дагестане в рамках уголовного дела о хищении около 2,8 миллиарда рублей, принадлежащих ПАО «Россети» и «МРСК Северного Кавказа», суд арестовал восьмерых энергетиков, в том числе заместителя директора «Дагэнерго» Амирахмеда Зурканаева. Обвиняемых отправили в СИЗО.

По данным следствия, с 2010 по 2021 год обвиняемые, используя свое служебное положение, завышали объем и стоимость выполнения работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии. Об этом сообщили в Советском районном суде Махачкалы.

«Суд, удовлетворив ходатайства следствия, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца»,- говорится в заявлении.

В начале апреля суд в Махачкале по делу о мошенничестве арестовал еще восемь человек. Отправился под стражу и директор филиала «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев.

Фигурантам уголовного дела грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.