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США раскрыли свои планы по завершении конфликта между Израилем и ХАМАС

Как пишет Politico, Вашингтон рассматривает возможность поставить своего человека на пост главного гражданского советника сил Палестины.
Анастасия Бобылева 2024-05-24 06:15:53
© Фото: Noufal Ibrahim ZUMAPRESS.com Globallookpress

В США рассказали о планах назначить американское официальное лицо на должность главного гражданского советника сил Палестины после окончания конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет Politico.

Как сообщает издание, этот советник останется в регионе, чтобы работать с командующим сил, на этом посту будет палестинец или выходец из арабской страны, уточняет RT.

Ранее сообщалось о планах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить в Конгрессе США с речью. В Палате представителей отметили, что это продемонстрирует поддержку Израиля со стороны Вашингтона «в этот трудный период».

#в стране и мире #сша #Израиль #палестина #палестино-израильский конфликт
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