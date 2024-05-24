США раскрыли свои планы по завершении конфликта между Израилем и ХАМАС

В США рассказали о планах назначить американское официальное лицо на должность главного гражданского советника сил Палестины после окончания конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет Politico.

Как сообщает издание, этот советник останется в регионе, чтобы работать с командующим сил, на этом посту будет палестинец или выходец из арабской страны, уточняет RT.

Ранее сообщалось о планах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить в Конгрессе США с речью. В Палате представителей отметили, что это продемонстрирует поддержку Израиля со стороны Вашингтона «в этот трудный период».