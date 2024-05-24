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Полянский предположил, что гибель Раиси накалит Ближний Восток

Дмитрий Полянский призвал не делать поспешных выводов в деле гибели президента Ирана Эбрахима Раиси.
Марина Крижановская 2024-05-24 05:13:53
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

И без того накаленная обстановка на Ближнем Востоке может ухудшиться из-за гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана. Таким мнением поделился первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Ситуация на Ближнем Востоке сейчас действительно настолько накалена, что на нее может повлиять все что угодно. Это зависит от того, как будет использоваться ситуация и каковы будут последствия», - рассказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат призвал не делать поспешных выводов о произошедшей авиакатастрофе. По его мнению, следует дождаться результатов расследования иранскими специалистами, и в текущей ситуации «все стороны стараются вести себя достаточно сдержанно».

При этом первый зампостпреда РФ при ООН подчеркнул, что не готов делать выводы о возможной причастности к произошедшему событию других государств, и отметил, что выводы о случившемся - прерогатива правительства Исламской Республики Иран.

Немногим ранее сообщалось, что Генштаб ВС Ирана не нашел следов от пуль на корпусе вертолета Раиси. Также пилот во время полета поддерживал связь с двумя другими вертолетами, которые были в составе кортежа, уточнили в ведомстве.

#в стране и мире #Ближний Восток #Крушение вертолета #Дмитрий Полянский #обстановка #Эбрахим Раиси #гибель президента
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