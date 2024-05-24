В городе Газа не менее 15 человек погибли после ударов армии Израиля

Армия обороны Израиля атаковала жилые дома в городе Газа. Уточняется, что под удар попали жилые дома в районе Аш-Шабия, это привело к гибели не менее 10 человек.

Также в юго-восточной части Газы в жилых домах в районе Ад-Дарадж произошли взрывы, это унесло жизни пяти человек, несколько получили ранения. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Двадцать второго мая сообщалось о погибших 10 жителях сектора Газа при взрыве бомбы во время рейдов ЦАХАЛ. Трагедия произошла в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. В частности, боеприпас взорвался в скоплении беженцев в городе Аз-Завайда.