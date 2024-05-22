Не менее 10 жителей Газы погибли при взрыве бомбы в ходе рейдов ЦАХАЛ

При проведении рейдов в секторе Газа Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли порядка 10 человек.

По сообщению катарского телеканала Al Jazeera со ссылкой на палестинское агентство Wafa , военнослужащие Израиля убили мирных граждан в городе Аз-Завайда в центре палестинского анклава.

«Бомба взорвалась в скоплении перемещенных лиц в районе Аз-Завайда лагеря беженцев Нусейрат», - уточнили журналисты.

Сутками ранее сообщалось о гибели не менее 30 палестинцев после нанесенных ударов израильской авиацией. ВВС Израиля атаковали города Джабалия и Бейт-Лахтия на севере сектора Газа, там скончались 18 человек. Еще 12 умерли при нападении на город Газа.

Эскалация палестино-израильского конфликта, вновь обострившегося 7 октября 2023 года, привела к гибели более 30 тысяч человек в секторе Газа. Еще свыше 70 тысяч получили ранения. С израильской стороны погибли немногим более одной тысячи человек.