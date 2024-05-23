Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ показали уничтожение гусеничного робота ВСУ у Часова Яра. Наши бойцы продолжают поражать технику и личный состав боевиков в ДНР.

Во время воздушной разведки Забайкальские десантники обнаружили группу пехоты ВСУ, которая занимается разгрузкой материальных средств из гусеничного транспортного средства. Они увидели, что этот аппарат самостоятельно начал движение в сторону лесопосадок.

По имеющимся на тот момент данным, это был безэкипажный гусеничный робот западного производства, предназначенный для доставки боеприпасов и материальных средств на передовые позиции, а также для эвакуации раненых. Его грузоподъемность составляла около 450 кг.

Командование решило уничтожить его с помощью расчетов БПЛА. Операторы FPV-дронов двумя точными попаданиями обездвижили наземный беспилотник. Затем двумя сбросами ВОГ с квадрокоптера полностью уничтожили его, а после приступили к уничтожению пехоты ВСУ, укрывшейся в полуразрушенных зданиях. Грамотные и решительные действия расчетов БПЛА сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для украинских националистов и эвакуацию раненых.

Ранее экипаж танка Т-72 поразил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. Камеры объективного контроля зафиксировали уничтожение танкистами группировки войск «Центр» опорника и пулеметной точки украинских боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.