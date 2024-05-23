МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Десантники из Бурятии уничтожили робота ВСУ у Часова Яра

С помощью FPV-дрона наши бойцы обездвижили робота, затем, сбросив ВОГ, уничтожили его.
2024-05-23 06:12:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ показали уничтожение гусеничного робота ВСУ у Часова Яра. Наши бойцы продолжают поражать технику и личный состав боевиков в ДНР.

Во время воздушной разведки Забайкальские десантники обнаружили группу пехоты ВСУ, которая занимается разгрузкой материальных средств из гусеничного транспортного средства. Они увидели, что этот аппарат самостоятельно начал движение в сторону лесопосадок.

По имеющимся на тот момент данным, это был безэкипажный гусеничный робот западного производства, предназначенный для доставки боеприпасов и материальных средств на передовые позиции, а также для эвакуации раненых. Его грузоподъемность составляла около 450 кг.

Командование решило уничтожить его с помощью расчетов БПЛА. Операторы FPV-дронов двумя точными попаданиями обездвижили наземный беспилотник. Затем двумя сбросами ВОГ с квадрокоптера полностью уничтожили его, а после приступили к уничтожению пехоты ВСУ, укрывшейся в полуразрушенных зданиях. Грамотные и решительные действия расчетов БПЛА сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для украинских националистов и эвакуацию раненых.

Ранее экипаж танка Т-72 поразил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. Камеры объективного контроля зафиксировали уничтожение танкистами группировки войск «Центр» опорника и пулеметной точки украинских боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #робот #ВСУ #FPV-дрон #ВОГ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 