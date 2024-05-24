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Выпускники поделились эмоциями на празднике Последнего звонка

Одиннадцатиклассники поблагодарили учителей и школу за бесценный опыт.
Дарья Коротовских Услада Дубинина 2024-05-24 22:07:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В российских школах прошли Последние звонки для выпускников. На праздничной линейке в московской школе №1409 собрались 300 одиннадцатиклассников. Выпускники по традиции пробежались вдоль фонтана и поделились планами о выборе профессий, в числе которых оказались продюсер, председатель, актриса. Будущие студенты поблагодарили учителей за знания и помощь. На праздничной линейке пары станцевали торжественный вальс, а на сцене для выпускников и учителей выступили родители.

«Мне грустно, мне очень тоскливо. Мне будет не хватать этих ребят, потому что за годы обучения мы действительно сблизились», - рассказала классный руководитель Инга Климова.

Торжественные мероприятия также прошли в Хабаровске, Нижнем Новгороде и других городах. В Санкт-Петербурге выпускники Нахимовского военно-морского училища на праздничном построении присутствовали в парадной форме. Церемония завершилась передачей боевого знамени младшим курсам. Уточняется, что большинство нахимовцев планируют продолжить обучение в военных ВУЗах.

«Хочу служить на северном флоте в 31 дивизии атомных подводных лодок», - поделился целями выпускник Нахимовского военно-морского училища Платон Шульгинов.

В этом году праздник Последнего звонка отмечают более двух миллионов выпускников. Впереди одинадцатиклассников ожидает сдача ЕГЭ. Три первых экзамена уже прошли по всей России.

#школа #выпускники #последний звонок #наш эксклюзив #торжественная линейка
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