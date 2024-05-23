Об организации первых ЕГЭ рассказали выпускники и эксперты

В 2024 году 700 тысяч человек сдают ЕГЭ в основной период, в том числе выпускники прошлых лет. Первые экзамены по всей России начались с трех предметов: химия, литература, география. Несмотря на серьезную подготовку, выпускники поделились беспокойством о нововведении в экзамене по литературе.

«Ошибка после 40-ка первичных баллов теперь стоит шесть вторичных, поэтому довольно легко потерять из-за одного первичного балла много вторичных. Будет большой разрыв между стобалльниками и людьми, которые написали на 50-60 баллов», - рассказала одиннадцатиклассница Дарья Федина.

Перед попаданием в аудиторию школьники прошли несколько кордонов и рамок, которые реагируют на мобильные телефоны и другие гаджеты. После этого выпускников лично досматривают с применением металлоискателя. Во время досмотра специалисты забирают калькуляторы, микронаушники и электронные часы.

В 2024 году стало возможным пересдать один из экзаменов до завершения приемной кампании при неудовлетворительном для себя результате. Такое нововведение предложил президент России Владимир Путин во время февральского послания к федеральному собранию. Раньше пересдать ЕГЭ возможно было только на следующий год.

«Были установлены дополнительные даты четвертого и пятого июля - в эти даты ребята смогут пересдать один из любых предметов по их желанию, по которым они считают, что результат их не устраивает. При этом предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован», - сообщила заместитель начальника Управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки г. Москвы Тамара Романова.

В Челябинской области также прошли госэкзамены. На данный момент нарушений в проведении ЕГЭ в области не зафиксировано. Сотрудники получили экзаменационные материалы через интернет с использованием программного обеспечения. Специалисты следили за порядком проведения ЕГЭ через видеонаблюдение. Также в штатном режиме выпускные экзамены прошли в Якутии, несмотря на объявленный режим ЧС из-за паводка.

«Мониторинг, который провели с утра, показал, что готовность у нас имеется и экзамены вовремя начнутся. По затопленным территориям руководство министерства выезжало и в Намский район, и в Олекминский район», - рассказала министр образования и науки Республики Саха Нюргуна Соколова.

Выпускники приграничных регионов РФ, которые ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, в 2024 году имеют возможность получить аттестат без сдачи ЕГЭ. Для поступления в российский ВУЗ будет достаточно сдачи вступительных испытаний и прохождения промежуточной аттестации. Такие же условия распространяются на новые регионы России.

«Мы на ежедневном контакте с Белгородской, Брянской, Курской областью. Знаем, что как и в прошлом году ситуация там не простая. Во главе угла у нас безопасность детей. Для них порядком проведения экзамена прописаны особые условия», - заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Результаты первых Единых государственных экзаменов будут известны шестого июня.