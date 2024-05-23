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Politico: союзники не поддержали идею ФРГ по укреплению ПВО Украины

Отмечается, что Германия пообещала оказать киевскому режиму помощь в укреплении ПВО.
Глеб Владовский 2024-05-23 08:53:00
© Фото: Eugen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Практически все союзники Германии не поддержали ее инициативу по укреплению систем ПВО Украины, пишет газета Politico.

По данным новостного агентства, высокопоставленные немецкие политики, в числе которых министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус, склоняли союзников к выполнению своих обязательств по передаче Киеву батарей противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Связано это с тем, что военнослужащие ВСУ уже обучены использованию этой системы.

Однако ожидания Берлина не оправдались. Одна из причин отказа поддержать инициативу связана с дороговизной этих комплексов - около миллиарда долларов за единицу. В то время как каждая ракета-перехватчик стоит миллионы долларов.

Также страны не хотят поставками на Украину наносить удар по собственной противовоздушной обороне, пишет RT.

Напомним, что Берлин передал Киеву три батареи Patriot американского производства, а также более 50 систем ПВО малой дальности Gepard и ракет «воздух-воздух» с целью укрепления противовоздушной обороны ВСУ.

#в стране и мире #ВСУ #ФРГ #система ПВО
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