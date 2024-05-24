ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Горловке

Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку кассетными снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Как указывается в Telegram-канале представительства, украинские боевики открыли огонь из населенного пункта Дзержинск. Отмечается, что ВСУ нанесли удар в 21:05.

«Выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)», - говорится в сообщении.

Горловка в Донецкой Народной Республике неоднократно подвергалась обстрелу украинских националистов. Так, ВСУ вчера открыли артиллерийский огонь по Центрально-Городскому району города. В результате погиб один мирный человек. Еще 11 пострадали, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.