Мирный житель погиб в Горловке в ДНР при обстреле ВСУ

В Горловке в Донецкой Народной Республике в результате обстрела ВСУ погиб один мирный житель и еще 11 человек пострадали. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем официальном телеграм-канале.

По Центрально-Городскому району Горловки был нанесен артиллерийский огонь со стороны киевского режима. В его результате мужчина 1954 года рождения погиб автомобиле в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка.

Рядом с продовольственным магазином получили ранения различной тяжести 11 мирных жителей: женщины 1950, 1966, 1968 и 1985 годов рождения и мужчины 1962,1971, 1979, 1983, 1992, 1998 и 2002 годов рождения.

Поврежден также жилой дом, линии электропередачи, магазин и ЛЭП в Петровском районе Донецка. Всего было зафиксировано семь обстрелов, выпущено 17 боеприпасов ствольной артиллерии калибром 155 мм.

Ранее 23 мая стало известно о 20-минутном обстреле Горловки со стороны ВСУ.