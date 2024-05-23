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В Пентагоне заявили, что США могут разрешить ВСУ бить своим оружием по РФ

При этом в Пентагоне напомнили, что у Киева есть другое оружие, помимо американского, которым можно наносить удары по России.
Анастасия Бобылева 2024-05-23 01:03:45
© Фото: defense.gov

В США ищут способы разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России. Об этом рассказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Чарльз Браун.

Он заявил о планах обсудить этот вопрос с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Также он напомнил, что ВСУ обладают другим оружием, которым могут бить по территории РФ.

«Мы продолжим диалог об этом», - приводит слова Брауна 360.

Ранее в Белгородской области сбили бомбы Hammer и ракеты Harm. Наши средства ПВО пресекли очередную попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам в России.

#в стране и мире #Украина #сша #ВСУ #Пентагон
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