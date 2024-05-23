В Пентагоне заявили, что США могут разрешить ВСУ бить своим оружием по РФ

В США ищут способы разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России. Об этом рассказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Чарльз Браун.

Он заявил о планах обсудить этот вопрос с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Также он напомнил, что ВСУ обладают другим оружием, которым могут бить по территории РФ.

«Мы продолжим диалог об этом», - приводит слова Брауна 360.

Ранее в Белгородской области сбили бомбы Hammer и ракеты Harm. Наши средства ПВО пресекли очередную попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам в России.