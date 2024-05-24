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Балканист Бондаренко рассказал о цели принятия резолюции по Сребренице

Эксперт Олег Бондаренко считает, что принятая ГА ООН резолюция является ярким доказательством того, как Запад пытается наказать тех, кто ведет неугодную им политику.
Игнат Далакян Наталья Жадько 2024-05-24 21:25:10
© Фото: Manuel Elias UN Photo Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Резолюцию «о геноциде в Сребренице», которую приняли в Генассамблее ООН, по сути еще одно яркое доказательство того, как Запад не стесняется переписывать историю и наказывает тех, кто предпринимает попытки вести независимую, а значит, неугодную, политику. Такое мнение выразил главный редактор проекта «Балканист.ru» Олег Бондаренко в беседе со «Звездой».

«Сербия отказывается признавать Косово. Сербы отказываются вводить санкции против Москвы. Сербы отказываются плясать под дудку Брюсселя. И в этом смысле их решили таким вот демонстративным образом наказать. Вынув из рукава козырь, казалось бы давно уже забытый», - считает эксперт.

В знак протеста в Сербии организовали автопробег. Люди дают понять - обвинять их в геноциде недопустимо, а вот принятие такой резолюции может нанести удар по репутации ООН.

Документ приняли, несмотря на то, что выступающих против и воздержавшихся суммарно оказалось больше, чем голосующих за. И вот реакция Сербии. Президент Александр Вучич накидывает на плечи государственный флаг и остается в нем, отвергая требования службы безопасности ООН его снять. Позиция Белграда: документ усугубит ситуацию в регионе.

«Эта резолюция приведет к разделению не только в нашем регионе, но и в этом зале. Как вы помните, в истории Генассамблеи не было такого, чтобы голосование по вопросу о геноциде проходило не единогласно. Такого не было. Это случилось впервые. Некоторые хотели использовать свою большую политическую власть, чтобы политизировать эту тему, и им это удалось», - сказал Вучич.

Проект резолюции на рассмотрение выдвинули представители Руанды и Германии. Документ, который называется «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице» предполагает безоговорочное осуждение отрицания геноцида события почти тридцатилетней давности и закрепить этот самый «день памяти и размышления» в календаре 11-м июля. Ответственные за геноцид, по результатам голосования - Белград и Баня-Луки. С этим сербы не согласны. Власти Республики Сербской уже выступили с ответной инициативой. предложат официальному Сараево проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины.

«В чем цель этой резолюции? Что нас хотят обязать выполнять? Эта резолюция ни к чему не обязывает, мы не будем её принимать. Она не войдет в наши учебники. Мы не станем отмечать 11 июля. Это ваш день. Мы выйдем из состава Боснии и Герцеговины. Начиная с сегодняшнего дня. Это будет сделано мирным путем, без единого случая насилия», - сказал президент Республики Сербской Милорад Додик.

Среди стран, проголосовавших против проекта - Россия, Китай, Венгрия. К слову, именно Россия в 2015 году наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по событиям в Сребренице. И сегодня наша страна предупреждает вновь о реакции, которая может последовать вслед за решением Генассамблеи.

То, что в 1995 году в Сребренице действительно произошла трагедия, сербы не отрицают, но с термином «геноцид» - не согласны и категорически отрицают. По версии Гаагского трибунала, в Сребренице в июле 95-го были убиты 8 тысяч боснийских мусульман, большинство из которых, как утверждается, были гражданскими лицами. Однако, некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Гаагский трибунал проигнорировал убийство сербов в окрестностях Сребреницы с 92-го по 95-ые годы. Милорад Додик в этом году уже напоминал об убийстве 3 тысяч боснийских сербов.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия не забудет голоса России против резолюции по Сребренице. Президент Сербии поблагодарил Китай, Россию, Венгрию и Эмираты за голоса против резолюции «о геноциде в Сребренице».

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