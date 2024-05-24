Балканист Бондаренко рассказал о цели принятия резолюции по Сребренице

Резолюцию «о геноциде в Сребренице», которую приняли в Генассамблее ООН, по сути еще одно яркое доказательство того, как Запад не стесняется переписывать историю и наказывает тех, кто предпринимает попытки вести независимую, а значит, неугодную, политику. Такое мнение выразил главный редактор проекта «Балканист.ru» Олег Бондаренко в беседе со «Звездой».

«Сербия отказывается признавать Косово. Сербы отказываются вводить санкции против Москвы. Сербы отказываются плясать под дудку Брюсселя. И в этом смысле их решили таким вот демонстративным образом наказать. Вынув из рукава козырь, казалось бы давно уже забытый», - считает эксперт.

В знак протеста в Сербии организовали автопробег. Люди дают понять - обвинять их в геноциде недопустимо, а вот принятие такой резолюции может нанести удар по репутации ООН.

Документ приняли, несмотря на то, что выступающих против и воздержавшихся суммарно оказалось больше, чем голосующих за. И вот реакция Сербии. Президент Александр Вучич накидывает на плечи государственный флаг и остается в нем, отвергая требования службы безопасности ООН его снять. Позиция Белграда: документ усугубит ситуацию в регионе.

«Эта резолюция приведет к разделению не только в нашем регионе, но и в этом зале. Как вы помните, в истории Генассамблеи не было такого, чтобы голосование по вопросу о геноциде проходило не единогласно. Такого не было. Это случилось впервые. Некоторые хотели использовать свою большую политическую власть, чтобы политизировать эту тему, и им это удалось», - сказал Вучич.

Проект резолюции на рассмотрение выдвинули представители Руанды и Германии. Документ, который называется «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице» предполагает безоговорочное осуждение отрицания геноцида события почти тридцатилетней давности и закрепить этот самый «день памяти и размышления» в календаре 11-м июля. Ответственные за геноцид, по результатам голосования - Белград и Баня-Луки. С этим сербы не согласны. Власти Республики Сербской уже выступили с ответной инициативой. предложат официальному Сараево проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины.

«В чем цель этой резолюции? Что нас хотят обязать выполнять? Эта резолюция ни к чему не обязывает, мы не будем её принимать. Она не войдет в наши учебники. Мы не станем отмечать 11 июля. Это ваш день. Мы выйдем из состава Боснии и Герцеговины. Начиная с сегодняшнего дня. Это будет сделано мирным путем, без единого случая насилия», - сказал президент Республики Сербской Милорад Додик.

Среди стран, проголосовавших против проекта - Россия, Китай, Венгрия. К слову, именно Россия в 2015 году наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по событиям в Сребренице. И сегодня наша страна предупреждает вновь о реакции, которая может последовать вслед за решением Генассамблеи.



То, что в 1995 году в Сребренице действительно произошла трагедия, сербы не отрицают, но с термином «геноцид» - не согласны и категорически отрицают. По версии Гаагского трибунала, в Сребренице в июле 95-го были убиты 8 тысяч боснийских мусульман, большинство из которых, как утверждается, были гражданскими лицами. Однако, некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Гаагский трибунал проигнорировал убийство сербов в окрестностях Сребреницы с 92-го по 95-ые годы. Милорад Додик в этом году уже напоминал об убийстве 3 тысяч боснийских сербов.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия не забудет голоса России против резолюции по Сребренице. Президент Сербии поблагодарил Китай, Россию, Венгрию и Эмираты за голоса против резолюции «о геноциде в Сребренице».