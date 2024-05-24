Пострадавшие от изъятия имущества в США смогут получить компенсацию

Пострадавшие компании от изъятия имущества со стороны запада могут обратиться за компенсацией, согласно указу президента РФ Владимиру Путину. Российский суд после обращения установит факт незаконной конфискации и назначит компенсацию.

Документ вступил в силу с момента его подписания. Специальная комиссия займется поиском активов, в том числе имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах юридических лиц и имущественных прав.

«Будет работать по аналогии с теми американскими компаниями, которые пытаются включить режим вторичных санкций. Например, индийский банк, китайский банк или монгольский банк работает с Россией. Его пытаются выявлять при помощи системы SWIFT или каких-то технологий. Тогда вводят против него вторичные санкции. У нас есть специальные структуры, которые этим занимаются, они, собственно, и будут в этой комиссии представлены», - заявил доктор экономических наук и проректор РАНХиГС Андрей Марголин.

С начала санкционной войны Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России, в том числе около шести миллиардов долларов на территории США. Президент Соединенных Штатов Америки подписал пакет законопроектов, которые позволяют конфисковать российский активы и передавать их на нужды Украины. Евросоюз поддержал эту идею частично, а Германия предложила использовать только доходы от процентов.

«Американцы как бы находятся на стадии подготовительных действий, право Байдену дано изымать, но к изъятию они не приступили. Мы приблизительно отвечаем тем же самым. Сейчас речь идет о защите прав РФ и ЦБ. У нас большое количество предприятий с госучастием, сейчас указ про защиту таких предприятий», - рассказал юрист и член Экспертного совета Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Сергей Варламов.

За два года из российского рынка вышла часть представителей западного бизнеса, при этом масштабные кампании остались. Указ дает право на конфискацию корпоративных и частных активов. Известно о нескольких громких случаях изъятия российских активов в Евросоюзе, в том числе удержание Германией в местных НПЗ доли «Роснефти» и изъятие Италией нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» на Сицилии. Компания Euroclear предоставила зарубежным странам доступ к счетам российских инвесторов.

«Европейская финансовая система становится ненадежной, чтобы там хранить активы. То что происходит с замороженными активами РФ в Euroclear, за этим внимательно смотрят и Китай, который там может держать активы на сумму триллион 200 миллиардов долларов, и монархи Персидского залива, и страны Юго-восточной Азии, Африки, Латинской Америки, поэтому здесь ситуация для Европы печальная», - рассказал член президиума Совета по внешней и оборонной политике, экономист Александр Лосев.

На данный момент в России находится больше 200 млрд долларов зарубежных активов.