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МИД РФ объявил о прекращении с Японией соглашения о ядерном оружии

Официальное сообщение о прекращении сотрудничества опубликовано на сайте ведомства.
Услада Дубинина 2024-05-24 18:35:56
© Фото: РИА Новости

МИД РФ объявил о прекращении действия Соглашения между Россией и Японией о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в РФ. Документ об этом опубликован на сайте ведомства.

«21 мая прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия», - указано на сайте МИД РФ.

Документ был подписан в Токио 13 октября 1993 года. В Соглашении указывалось о необходимости создания Комитета по сотрудничеству в области ликвидации ядерного оружия. В рамках соглашения Москва и Токио обменивались информацией и результатами исследований по ликвидации ядерного оружия.

Ранее в МИД РФ исключили восстановление связей с Японией в ближайшее время. Директор третьего департамента Азии Людмила Воробьева сообщила об ухудшении взаимоотношений между двумя государствами. В МИД РФ заявили, что Россия не планирует быть инициатором восстановления контактов с Токио.

#в стране и мире #Япония #ядерное оружие #МИД РФ #Соглашение
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