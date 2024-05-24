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Путин заявил, что РФ регулярно проводит учения сил сдерживания

После размещения части нестратегического ядерного потенциала на территории Белоруссии российская сторона проводит учения вместе с белорусскими союзниками.
Андрей Аркадьев 2024-05-24 17:44:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия регулярно проводит учения стратегических и нестратегических сил сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Россия регулярно проводила и проводит учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания», - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что теперь разница только в том, что после того, как часть нестратегического ядерного потенциала была размещена в Белоруссии, эти учения будут проводиться вместе с белорусскими союзниками России. 

Также он добавил, что в НАТО регулярно проводят подобные учения, в том числе и на территории третьих стран, где размещено американское ядерное оружие. 

Ранее Минобороны России сообщило о начале подготовки к учениям, на которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия. В них будут участвовать ракетные соединения ЮВО, авиация и Военно-морской флот.

В российском оборонном ведомстве сообщили о планах провести такие учения в ближайшее время. Они пройдут в три этапа. Белоруссия присоединится к России на втором этапе. Указание о присоединении ВС Белоруссии к учениям уже дано Генеральным штабам и оборонным ведомствам двух стран.

#в стране и мире #учения #Путин #ядерное оружие #силы сдерживания
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