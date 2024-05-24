ДНР за сутки 24 раза подверглась обстрелам украинских боевиков

За прошедшие сутки - с 00:00 23 мая по 00:00 24 мая - украинские националисты 24 раза подвергли обстрелам Донецкую республику. В результате атак погиб один человек и 13 получили ранения.

По информации представительства ДНР в СЦКК, при обстрелах выпущено 67 различных боеприпасов. Повреждения получил один жилой дом и три объекта гражданской инфраструктуры, а также три автомобиля.

«Двадцать четыре факта вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Четырнадцать обстрелов - на Донецком направлении, девять - на Горловском направлении и один обстрел на Авдеевском направлении», - уточнили в СЦКК.

Днем 23 мая сообщалось об обстреле националистами Горловки, что привело к ранению 12 человек. Обстрел длился порядка 20 минут. Осколки ранили жителей и посекли автомобили, на дорогах появились ямы из-за снарядов.