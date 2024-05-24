В плен ВС РФ за неделю сдались 67 украинских военных

За неделю в плен российским военнослужащим сдались 67 украинцев. Об этом говорится в недельной сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве не уточнили, при каких обстоятельствах были пленены украинские военные.

Также в Минобороны сообщили, что в период с 18 по 24 мая наши военные нанесли 49 групповых ударов по Украине, применив высокоточное оружие и беспилотники. Поражались военные аэродромы, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников.

Также целями для ВС РФ стали пункты временной дислокации украинских военных, иностранных наемников и националистов, предприятия ВПК Украины.

Отметим, что украинские военные регулярно складывают оружие и сдаются в плен, понимая бессмысленность участия в боевых действиях и желая сохранить свою жизнь. Минобороны на днях поделилось кадрами с рассказами пленных украинцев. Многие бойцы ВСУ, плененные в ходе продвижения ВС РФ в Харьковской области, критикуют качество оборонительных сооружений и указывают на признаки коррупции при выделении средств на их возведение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.