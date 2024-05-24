МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В плен ВС РФ за неделю сдались 67 украинских военных

В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен украинцев.
2024-05-24 16:20:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

За неделю в плен российским военнослужащим сдались 67 украинцев. Об этом говорится в недельной сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве не уточнили, при каких обстоятельствах были пленены украинские военные.

Также в Минобороны сообщили, что в период с 18 по 24 мая наши военные нанесли 49 групповых ударов по Украине, применив высокоточное оружие и беспилотники. Поражались военные аэродромы, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников.

Также целями для ВС РФ стали пункты временной дислокации украинских военных, иностранных наемников и националистов, предприятия ВПК Украины.

Отметим, что украинские военные  регулярно складывают оружие и сдаются в плен, понимая бессмысленность участия в боевых действиях и желая сохранить свою жизнь. Минобороны на днях поделилось кадрами с рассказами пленных украинцев. Многие бойцы ВСУ, плененные в ходе продвижения ВС РФ в Харьковской области, критикуют качество оборонительных сооружений и указывают на признаки коррупции при выделении средств на их возведение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #пленные #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 