Мантуров заявил о формировании новой госпрограммы вооружений

В России разрабатывают новую государственную программу вооружений на период с 2025 по 2034 год, об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление первого вице-премьера Дениса Мантурова. Он уточнил, что в формировании программы идет взаимодействие с Министерством обороны РФ, Минпромторгом и Военно-промышленной комиссией.

«Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений на период с 2025 по 2034 год», - рассказал вице-премьер.

Специалисты разрабатывают основные параметры для новой государственной программы вооружений. Действующий документ среднесрочного планирования технического переоснащения Вооруженных сил России завершится к 2025 году.

Напомним, Госдума утвердила Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера 13 мая 2024 года. В его обязанности входит координирование работы в области технологического развития.