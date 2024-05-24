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Мантуров заявил о формировании новой госпрограммы вооружений

Новая государственная программа вооружений формируется при участии Министерства обороны России, Минпромторга и Военно-промышленной комиссии.
Услада Дубинина 2024-05-24 16:17:34
© Фото: Министерство обороны РФ, РИА Новости

В России разрабатывают новую государственную программу вооружений на период с 2025 по 2034 год, об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление первого вице-премьера Дениса Мантурова. Он уточнил, что в формировании программы идет взаимодействие с Министерством обороны РФ, Минпромторгом и Военно-промышленной комиссией.

«Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений на период с 2025 по 2034 год», - рассказал вице-премьер.

Специалисты разрабатывают основные параметры для новой государственной программы вооружений. Действующий документ среднесрочного планирования технического переоснащения Вооруженных сил России завершится к 2025 году.

Напомним, Госдума утвердила Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера 13 мая 2024 года. В его обязанности входит координирование работы в области технологического развития.

#в стране и мире #Минобороны РФ #денис мантуров #госпрограмма вооружений #первый вице-премьер
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