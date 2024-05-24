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Противник потерял до 11 205 боевиков за неделю

МО РФ заявило, что эти потери были понесены в зонах ответственности шести российских войсковых группировок.
2024-05-24 15:11:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Враг понес потери до 11 205 боевиков за неделю. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. 

Речь идет о потерях, которые неприятель понес с 18 по 24 мая 2024 года в зонах ответственности шести российских войсковых группировок. 

Из этого числа в зоне ответственности российской группировки войск «Север» противник потерял 1 840 военнослужащих, а также шесть танков, восемь боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре боевые машины РСЗО «Град» и «Vampire» и 37 орудий полевой артиллерии. 

Подразделения группировки войск «Запад» за это же время нанесли врагу потери до 2 040 человек. Кроме этого, противник лишился двух танков, 18 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, двух боевых машин РСЗО «Град» и 32 орудий полевой артиллерии.

В зоне ответственности «Южной» группировки войск удалось поразить до 3285 военнослужащих. Также враг потерял 7 танков,  13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей и 32 орудий полевой артиллерии. 

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли противнику потери до 2 770 военнослужащих. Еще неприятель лишился танка, 20 боевых бронированных машин, 26 автомобилей и 35 орудий полевой артиллерии.

Почти тысячу человек - если точнее, до 920 - потерял противник в зоне ответственности группировки войск «Восток». Также военнослужащим группировки удалось вычеркнуть из уравнения 13 украинских боевых бронированных машин, 39 автомобилей и 18 орудй полевой артиллерии. 

Действия группировки войск «Днепр» стоили врагу до 350-ти военнослужащих. Также в зоне ответственности этой группировки противник потерял три танка, две боевые бронированные машины, 35 автомобилей, две боевые машины РСЗО «Град» и 24 орудия полевой артиллерии. 

Кроме того, Минобороны России сообщило о 67 украинских военнослужащих, которые сдались на линии боевого соприкосновения.

Еще сообщается о том, что Вооруженные силы России нанесли нанесли по Украине 49 групповых ударов за неделю.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #боевые действия #СВО #Потери врага #Итоги недели
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