В Госдуме объяснили предложение уменьшить рабочую пятницу для женщин

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил сократить рабочую пятницу для женщин на два часа, так как россиянки нуждаются в дополнительном времени на домашние дела, об этом сообщает «360».

«Учитывая, что сегодня женщины наравне с мужчинами вкладываются в рост экономики, было бы правильно дать им больше времени на отдых - на те самые домашние дела, чтобы выходные проходили в кругу семьи, на отдыхе, с друзьями, а не за плитой и уборкой», - заявил Чернышов в беседе с изданием.

По данным вице-спикера Госдумы, рабочая неделя женщин в 2023 году выросла на 27 минут, при этом у мужчин рабочее время увеличилось на четыре минуты. Борис Чернышов отметил, что больше половины женщин проводят выходные дни, выполняя работу по дому. По мнению политика, инициатива сокращения рабочей пятницы восстанавливает равноправие женщин и мужчин, так как сейчас рабочая неделя женщин больше.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру труда и соцзащиты Антону Котякову сократить рабочую пятницу для женщин на два часа.