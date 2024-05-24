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Путин возложил цветы к монументу Победы в Минске

Во Дворце Независимости сейчас проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Игнат Далакян 2024-05-24 15:12:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к монументу Победы в Минске. Российский лидер сейчас находится с официальным визитом в Белоруссии.

В сопровождении почетного караула Путин поднялся к стойке, подготовленной для возложения венка. Затем президент России склонил голову в знак уважения к советским воинам.

Сейчас во Дворце Независимости проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президент России отметил, что ему очень понравился Минск. На встрече Путин заявил, что работа в целом идет на хорошем уровне. По его словам, если говорить про экономическую составляющую, то результаты говорят сами за себя. Российский лидер отметил, что у России с Белоруссией нерешенных вопросов нет.

Напомним, вечером 23 мая Владимир Путин прилетел в Минск. В аэропорту его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры двух стран провели встречу в воздушной гавани, а затем продолжили общение в неформальной обстановке.

#белоруссия #Владимир Путин #минск #возложение венка #монумент победы
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