Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к монументу Победы в Минске. Российский лидер сейчас находится с официальным визитом в Белоруссии.

В сопровождении почетного караула Путин поднялся к стойке, подготовленной для возложения венка. Затем президент России склонил голову в знак уважения к советским воинам.

Сейчас во Дворце Независимости проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президент России отметил, что ему очень понравился Минск. На встрече Путин заявил, что работа в целом идет на хорошем уровне. По его словам, если говорить про экономическую составляющую, то результаты говорят сами за себя. Российский лидер отметил, что у России с Белоруссией нерешенных вопросов нет.

Напомним, вечером 23 мая Владимир Путин прилетел в Минск. В аэропорту его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры двух стран провели встречу в воздушной гавани, а затем продолжили общение в неформальной обстановке.