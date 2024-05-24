Иммунолог Жемчугов перечислил способы защиты от летней жары

В связи с прибывающей жарой многие задаются вопросом, как спастись от нее без вреда для здоровья. О том, как правильно следует себя защищать от жаркого лета, рассказал «Звезде» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, люди зачастую предпочитают спасаться от жары, находясь в помещениях. В таких случаях необходимо обеспечить хорошую вентиляцию и в лучшем случае использовать кондиционер.

«При этом кондиционер может вызывать насморк, способствовать возникновению острых простудных явлений, таких как пневмония. Также может возникнуть такая ситуация, что если человек кашляет в помещении, где работает кондиционер, то возникает риск распространения заражения», - предостерег врач.

С целью предотвращения заболеваний необходимо регулярно прочищать фильтры кондиционеров и не стоять под прямой струей холодного воздуха.

Жемчугов порекомендовал одеваться соответственно температуре, прикрывать голову головными уборами с широкими полями и не забывать пить воду.

Он также напомнил о том, что есть высокий риск получить солнечные ожоги для тех, у кого нет предварительного загара. В таких случаях рекомендуется использовать защитные кремы.

«Если у человека есть какие-то заболевания сердечно-сосудистой системы или легких, то следует сократить свое пребывание под солнцем», - посоветовал иммунолог.

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