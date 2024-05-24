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Зеленский встретится с лидерами стран «Большой семерки» 13 июня

Саммит пройдет на юге Италии, это будет второй раз, когда Владимир Зеленский присоединяется к встрече стран «Большой семерки».
Анастасия Бобылева 2024-05-24 01:50:59
© Фото: Thomas Trutschel, Photothek Media Lab, Globallookpress

Владимир Зеленский приедет на саммит G7 в Италии 13 июня, чтобы встретиться с главами стран «Большой семерки». Об этом сообщил Bloomberg.

«Зеленский присоединится к президенту Джо Байдену и другим членам G7, когда они соберутся на юге Италии 13 июня», - пишет издание.

Уточняется, что это уже второй раз, когда он участвует в собрании G7. Автор материала напомнил, что Зеленский сейчас призывает Запад поставить Украине оружие дальнего действия, которое позволило бы бить по территории России.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне не исключили, что США могут разрешить Киеву бить по РФ своим оружием. Как заявил председатель Комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Чарльз Браун, этот вопрос будет обсуждаться с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе.

#в стране и мире #Саммит #Владимир Зеленский #G7
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