География деятельности стоящих за террористическим актом в «Крокус Сити Холле» выходит далеко за пределы пространства СНГ. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.

Нарышкин заявил, что теракт в Красногорске стоит наряду с недавним покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в которого выстрелил 71-летний Юрай Цинтула.

По словам директора СВР, случившееся с Фицо является попыткой убрать неугодного либеральным элитам политика, который имел смелость выступить в защиту национальных интересов своей страны и своего народа.

Ранее 24 мая Нарышкин прокомментировал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии, заявив, что она является лишь имитацией мира. Тогда же он высказался и по поводу перехвата Россией стратегической инициативы на фронте, которая приводит в замешательство западные элиты.