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Нарышкин заявил о широкой географии организаторов теракта в «Крокусе»

Директор Службы внешней разведки РФ сравнил покушение на премьер-министра Словакии и теракт в «Крокус Сити Холле».
Мария Зайцева 2024-05-24 13:29:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

География деятельности стоящих за террористическим актом в «Крокус Сити Холле» выходит далеко за пределы пространства СНГ. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.

Нарышкин заявил, что теракт в Красногорске стоит наряду с недавним покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в которого выстрелил 71-летний Юрай Цинтула.

По словам директора СВР, случившееся с Фицо является попыткой убрать неугодного либеральным элитам политика, который имел смелость выступить в защиту национальных интересов своей страны и своего народа.

Ранее 24 мая Нарышкин прокомментировал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии, заявив, что она является лишь имитацией мира. Тогда же он высказался и по поводу перехвата Россией стратегической инициативы на фронте, которая приводит в замешательство западные элиты.

#в стране и мире #Теракт #Запад #Сергей Нарышкин #директор Службы внешней разведки #Крокус сити холл
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