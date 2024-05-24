Артиллеристы группировки «Север» разгромили украинский опорный пункт

Расчет гаубицы Д-30 поразили украинский опорный пункт. Об этом сообщает Минобороны России.

Сигнал об обнаружении вражеского взводного опорного пункта поступил от разведчиков.

«На противника обрушиваются осколочно-фугасные снаряды. Плотный огонь не оставляет врагу шансов выполнить задуманное», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что артиллерийские расчеты группировки в круглосуточном режиме накрывают командные пункты, замаскированную бронетехнику, а также ведут контрбатарейную борьбу против неприятельской артиллерии.

Боевой опыт позволяет расчетам наносить удары уже через несколько минут после получения координат - действия артиллеристов отрабьотаны до автоматизма.

Также сообщается, что российские бойцы развернули Знамя Победы в Клещеевке.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.