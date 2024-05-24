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Артиллеристы группировки «Север» разгромили украинский опорный пункт

Российская артиллерия работает круглосуточно в сложнейших условиях. Навыки расчетов отработаны до автоматизма. Корректировка огня осуществляется при помощи беспилотных летательных аппаратов.
2024-05-24 11:07:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет гаубицы Д-30 поразили украинский опорный пункт. Об этом сообщает Минобороны России. 

Сигнал об обнаружении вражеского взводного опорного пункта поступил от разведчиков. 

«На противника обрушиваются осколочно-фугасные снаряды. Плотный огонь не оставляет врагу шансов выполнить задуманное», - говорится в сообщении. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что артиллерийские расчеты группировки в круглосуточном режиме накрывают командные пункты, замаскированную бронетехнику, а также ведут контрбатарейную борьбу против неприятельской артиллерии. 

Боевой опыт позволяет расчетам наносить удары уже через несколько минут после получения координат - действия артиллеристов отрабьотаны до автоматизма. 

Также сообщается, что российские бойцы развернули Знамя Победы в Клещеевке.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #д-30 #Группировка войск Север
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