Эксперт Мезенцев перечислил способы защитить дачу от пожара

В связи с приближающимся засушливым летом возрастает риск возникновения пожароопасных ситуаций. О том, как защитить свой участок от возгорания, рассказал в интервью Радио Sputnik директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.
По словам эксперта, прежде всего необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и заранее подготовиться к жаркому сезону.
«Случайно прилетевшая пустая бутылка под солнышком работает как увеличительное стекло, из-за этого происходит возгорание. Поэтому даже если на участке нет огня, сухая куча мусора, веток потенциально может послужить источником возгорания», - привел пример Мезенцев.
Кроме того, эксперт порекомендовал оборудовать наполненную водой бочку, желательно объемом в 200 литров.
Он также подчеркнул, что сотрудники садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) должны следить за состоянием обочин в поселках, поскольку сухая трава может также легко загореться.
Ранее инженер рассказал, как правильно выбрать нагреватель для воды на дачу.
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