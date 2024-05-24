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Эксперт Мезенцев перечислил способы защитить дачу от пожара

По его словам, к жаркому сезону следует подготовиться заранее, потому что некоторые на первый взгляд безобидные вещи могут стать причиной возгорания.
Глеб Владовский 2024-05-24 12:52:19
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

В связи с приближающимся засушливым летом возрастает риск возникновения пожароопасных ситуаций. О том, как защитить свой участок от возгорания, рассказал в интервью Радио Sputnik директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.

По словам эксперта, прежде всего необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и заранее подготовиться к жаркому сезону.

«Случайно прилетевшая пустая бутылка под солнышком работает как увеличительное стекло, из-за этого происходит возгорание. Поэтому даже если на участке нет огня, сухая куча мусора, веток потенциально может послужить источником возгорания», - привел пример Мезенцев.

Кроме того, эксперт порекомендовал оборудовать наполненную водой бочку, желательно объемом в 200 литров.

Он также подчеркнул, что сотрудники садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) должны следить за состоянием обочин в поселках, поскольку сухая трава может также легко загореться.

Ранее инженер рассказал, как правильно выбрать нагреватель для воды на дачу.

#в стране и мире #дача #пожароопасный сезон #противопожарные меры
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