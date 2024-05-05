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Инженер Бакин рассказал, какой водонагреватель выбрать на лето

Электрические водонагреватели бывают двух типов: накопительные и проточные.
Владимир Рубанов 2024-05-05 13:03:33
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Летом в городах как обычно будут отключать горячую воду, и кое-кто опять задумается о покупке водонагревателя. Они бывают газовые и электрические, рассказал «Звезде» инженер по качеству строительства, эксперт в сфере строительства Сергей Бакин.

«В домах, где есть газ, покупается обыкновенный газовый котел с подогревом воды», - рассказал специалист.

Электрические водонагреватели бывают двух типов: накопительные и проточные. Специалист рассказал, чем они различаются.

Плюсы накопительных водонагревателей (бойлеров) в том, что они расходуют меньше энергии. Бойлеры работают как чайник: нагревается емкость с водой, которая потом подогревается по мере остывания или добавления воды.

Минусы накопительных нагревателей в том, что они занимают много места. Это бочка для воды, которую нужно повесить на стену.

«Для семьи из трех человек достаточно 50-литрового бойлера, чтобы хватило помыться и была горячая вода на кухне. Если семья больше - есть бойлеры по 80 литров. Если человек любит долго стоять под душем, есть 100-литровые и больше», - рассказал инженер.

Плюсы проточных водонагревателей в том, что они компактные, позволяют быстро нагреть любое нужное количество воды.

Минусы проточных нагревателей в том, что они потребляют очень много энергии.

«Для того чтобы помыться, 8 кВт недостаточно. Надо ставить 12-киловаттные, но не во всех квартирах есть три фазы. Моя рекомендация для тех, кто будет ставить водонагреватель на период отключения горячей воды - советую использовать накопительный», - сказал инженер.

Специалист порекомендовал смотреть рейтинги товара в интернете и выбирать нагреватель известного производителя с гарантией.

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