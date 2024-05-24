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В Новосибирске согласовали замысел учений ОДКБ «Кобальт-2024»

Учения спецназа Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ должны состояться во втором полугодии 2024 года.
2024-05-24 13:01:24
© Фото: odkb-csto.org

В Новосибирске прошли переговоры с участниками заинтересованных министерств и ведомств России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также Секретариата ОДКБ. Об этом сообщает Организация Договора о коллективной безопасности. 

Стороны обсудили вопросы подготовки к учениям с органами управления и формированиями сил спецназначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Кобальт-2024».

В ходе встречи участники рассмотрели и согласовали замысел этих учений. Кроме этого, были проработаны и вопросы организации их обеспечения. Удалось провести рекогносцировку районов их проведения, развертывания штаба руководства и оперативного штаба. 

Ранее начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что учения ОДКБ в 2024 году пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#в стране и мире #учения #одкб #переговоры #Новосибирск #Кобальт-2024
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