В Новосибирске согласовали замысел учений ОДКБ «Кобальт-2024»

В Новосибирске прошли переговоры с участниками заинтересованных министерств и ведомств России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также Секретариата ОДКБ. Об этом сообщает Организация Договора о коллективной безопасности.

Стороны обсудили вопросы подготовки к учениям с органами управления и формированиями сил спецназначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Кобальт-2024».

В ходе встречи участники рассмотрели и согласовали замысел этих учений. Кроме этого, были проработаны и вопросы организации их обеспечения. Удалось провести рекогносцировку районов их проведения, развертывания штаба руководства и оперативного штаба.

Ранее начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что учения ОДКБ в 2024 году пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.