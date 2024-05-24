Министр культуры Любимова рассказала о разработке фильмов о СВО

Министерство культуры РФ продолжает активную работу над фильмами патриотической направленности и на героизацию ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщает RT со ссылкой на слова главы ведомства Ольги Любимовой.

С февраля 2023 года Министерство культуры начало совместное производство фильмов про спецоперацию. С того момента про нее были запущены в прокат документальные картины, в кинотеатрах идет показ многих фильмов, среди них «Свидетель», «Позывной «Пассажир», «Донбасс. Признанный».

Любимова дополнила, что также проходят бесплатные кинопоказы фильмов, созданных документальным телеканалом RT Documentary, таких как: «Я живой», «Святые из медблока», «Военкоры», «Я ушла на войну».

Глава Минкультуры сообщила, что в 2024 году работа над новыми фильмами продолжается, они будут выходить в показ к ранее снятым по мере завершения кинопроизводства.

В апреле этого года показ фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» режиссера Татьяны Борщ прошел в Риме. Там итальянцы оценили картину и поблагодарили создательницу.