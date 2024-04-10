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Документальный фильм российского режиссера про Донбасс восхитил итальянцев

Продюсер документальной киноленты Татьяна Борщ рассказала, что во время просмотра фильма люди стояли даже в проходах.
Глеб Владовский 2024-04-10 10:20:45
© Фото: Донбасс. Вчера, сегодня, завтра (2024), реж. Татьяна Борщ, RT

Режиссер и продюсер документальной киноленты «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» Татьяна Борщ заявила, что жители Рима поблагодарили ее за создание киноленты, которая повествует о противостоянии жителей региона с киевским режимом и объясняет истинные причины СВО. Показ прошел в минувшие выходные в итальянской столице, а также в городе Кальяри. 

«Один мужчина сказал мне: "Благодарю за фильм". И добавил: "Мне бы очень хотелось и всем нам бы очень хотелось, чтобы вы продолжили свою работу. Потому что ваш фильм называется "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра", и мы бы очень хотели знать, что будет с Донбассом завтра"», - рассказала Борщ в интервью телеканалу RT.

Как сообщает телеканал, группа украинцев попыталась сорвать показ фильма. Они пришли к кинотеатру с русофобскими плакатами, обвиняли РФ в преступлениях и кричали нацистские лозунги.

Несмотря на провокации, зал переполняли зрители, они стояли даже в проходах между рядами, а все билеты на сеансы в других городах уже распроданы. Следующими фильм увидят жители Генуи, Ористано, Флоренции и Болоньи.

#Донбасс #рим #кинолента
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