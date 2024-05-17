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США планируют в мае выпуск первых переобученных на F-16 летчиков ВСУ

О своем решении передать F-16 Киеву заявляло министерство обороны Литвы, Нидерландов и Дании.
Ирина Егорова 2024-05-17 23:48:28
© Фото: Gianluca VannicelliKeystone Press Agency, Global Look Press

Американские военные планируют в мае выпустить первых летчиков ВСУ, которых переобучали управлению истребителями F-16. Об этом заявил представитель Национальной гвардии штата Аризона

«Мы по-прежнему ожидаем, что первый курс выпустится в этом месяце», - информирует РИА Новости.

Ранее Штаты желали подготовить 12 пилотов Вооруженных сил Украины и обучить украинские экипажи управлению F-16 в период с мая по август 2024 года. Сами истребители планируют поставить Украине Нидерланды - они обещали 24 самолета, Дания отправит Киеву 5 - 10 самолетов, а также Литва.

По мнению офицера ВСУ, данные поставки будут уже не актуальны, так как истребители F-16 были нужны в 2023 году, а для 2024 года они не подойдут, передает газета Politico.

#подготовка #сша #ВСУ #летчики #пилот #экипаж #истребитель F-16
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