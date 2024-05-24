Расчет БПЛА ВС РФ на Донецком направлении уничтожил более тысячи целей

Один расчет БПЛА на Донецком направлении уничтожил более 1 000 целей с начала спецоперации, сообщило Минобороны России. Оборонное ведомство публикует кадры с применением ударных FPV-дронов военнослужащими 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск.

«На счету только у одного расчета БПЛА с начала проведения СВО уже более 1 000 пораженных целей», - говорится в сообщении МО РФ.

На записи показано, как запускается коптер. На кадрах от первого лица видно, как дрон летит в сторону укрытий и техники, которая движется по дороге. После этого следует удар и запись прерывается.

В описании к видео сказано, что российские военнослужащие каждый день с помощью беспилотников выявляют и поражают врага. Речь идет как о наблюдательных пунктах, схронах, складах с боеприпасами, так и о личном составе, легкобронированной технике, позициях.

FPV-дроны оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. То есть управление такими дронами осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Ранее сообщалось, что расчет российского комплекса «Искандер» ударил по командному пункту ВСУ в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.